Sci: cdm; è crisi profonda per squadra femminile austriaca

(ANSA) - PLAN DE CORONES, 24 GEN - Con i Mondiali francesi ormai alle porte, è in piena crisi la squadra donne della superpotenza dello sci Austria. Su 25 gare sinora disputate non ci sono austriache tra le vincitrici ed i podi sono stati in tutto solo cinque: comprensibili dunque il nervosismo e le polemiche in Austria.

In questo primo gigante di Plan de Corones la prima austriaca in classifica è la sconosciuta Julia Scheibl, 12/a con il pettorale 38 e dunque atleta di terza fila. Katharina Liensberger, la n.1 della squadra con due ori ed un bronzo ai Mondiali di Cortina, oggi non si è neppure classificata per la seconda manche. Il tutto dopo aver lasciato l'allenatore italiano Livio Magoni al quale era stata brevemente affidata per tentare di rimetterla in sesto. (ANSA).