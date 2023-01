Bypass Trento: accordo esproprio con 90% privati interessati

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Prosegue l'impegno delle società del Polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Italferr, insieme a Provincia e Comune di Trento, per il confronto continuo con i cittadini interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Sono stati sottoscritti accordi con circa il 90% dei proprietari per la definizione dell'indennità per la cessione degli immobili.

Dal novembre 2021 - informa una nota - sono stati avviati numerosi tavoli di confronto con i privati e con le ditte che si trovano sui terreni su cui sorgerà l'opera sul tema degli espropri. Nel 2022 sono stati condotti sopralluoghi e confronti con i proprietari per la definizione dell'indennità per la cessione degli immobili. Nelle prossime settimane verranno organizzati nuovi tavoli tecnici per l'acquisizione dei restanti immobili interessati dalla realizzazione delle opere ferroviarie. (ANSA).