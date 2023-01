Violenza in un albergo in Alto Adige, arrestato dipendente

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Un uomo è accusato di violenza sessuale ai danni una giovane donna. Il fatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in un albergo di un centro turistico in Alto Adige. Il giovane non parla italiano e durante l'udienza di convalida, che si è svolta questa mattina in carcere a Bolzano, è stato assistito dall'avvocato Marco Ferretti e da un interprete.

Il 27enne, di cittadinanza kosovara, da tre mesi lavorava nella struttura ricettiva. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip Elsa Vesco ha convalidato il fermo.

Proseguono le indagini coordinate dal pm Francesca Sassani per ricostruire i fatti. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamera di sorveglianza dell'albergo. (ANSA).