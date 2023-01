Covid: Gimbe,incidenza ancora in calo in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Migliora ancora, come in tutto il Paese, l'incidenza dei nuovi casi di Covid-19 per 100.000 abitanti in Trentino Alto Adige. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio che ha preso in considerazione i dati della settimana dal 13 al 19 gennaio 2023.

I nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati, in provincia di Bolzano, 85 con un decremento del 10,1% rispetto alla settimana precedente e, in provincia di Trento 69, con un decremento del 35,2%.

In regione, sono sotto media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica: in Alto Adige 4,4% e in Trentino 6,8%. In terapia intensiva, invece, mentre è sotto la media nazionale l'Alto Adige con il 2%, è sopra il Trentino con 3,3%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 14,1% in Alto Adige ed al 9,1% in Trentino (media Italia 10,8%). A questi dati va aggiunta la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all'1,6% in Alto Adige ed all'1,3% in Trentino.

Il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 13,9% in provincia di Bolzano e del 9,5% in quella di Trento (media Italia 13%). (ANSA).