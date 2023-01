Alto Adige: il sindaco del 'modello Lavies' alle provinciali

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Il sindaco di Laives Christian Bianchi annuncia la sua candidatura con una lista civica alle elezioni provinciali questo autunno in Alto Adige. Lo annuncia il primo cittadino al quotidiano Alto Adige. Il progetto - dice - "sta avanzando con grande rapidità". "La Svp - dice - probabilmente perderà ancora un po'. Questo significa che la prossima volta un solo partner di giunta non basterà più. Invece di faci la guerra, pensiamo che potremmo ritrovarci a collaborare con la giusta miscela di radicamento sul territorio e collegamento con i partiti nazionali", aggiunge in riferimento agli altri partiti di centrodestra.

Nel 2015 l'elezione di Bianchi alla guida del Comune alle porte di Bolzano suscitò l'interesse della stampa nazionale. Il cosiddetto 'modello Laives' fu infatti la prima giunta centrodestra-M5s-Svp. Nel 2020, Bianchi fu rieletto con i voti di Lega, Fdi e di tre liste civiche. "Durante il mio primo mandato ho sempre declinato ogni proposta, e ne sono arrivate tante, perché non mi sarei sognato di interrompere il lavoro.

Oggi siamo quasi alla metà del secondo mandato, il lavoro è molto bene avviato", dice al giornale. (ANSA).