Maltempo: in Trentino in arrivo neve e vento

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - È previsto un nuovo fronte perturbato che porterà in Trentino neve e venti localmente intensi. Le precipitazioni inizieranno deboli a partire dalla notte di oggi, domenica 22 gennaio, o al mattino di domani per divenire più diffuse ed intense nel corso della mattinata di domani. Precipitazioni nevose sono attese soprattutto sui versanti orientali e e sudorientali della nostra provincia, dove si attendono tra i 20 e i 40 cm di neve fresca oltre gli 800 metri di quota; quantitativi inferiori a quote inferiori e sui settori occidentali. Dal tardo pomeriggio di lunedì e nella giornata di martedì i venti e le precipitazioni sono previsti in attenuazione, con quota neve delle eventuali deboli nevicate attesa a circa 1000 metri.

Forti venti di foehn in bassa valle di Non e nella valle dell'Adige a nord di Trento renderanno improbabili accumuli nevosi al suolo. Previsione più incerta in Valsugana, poiché eventuali accumuli di neve al suolo dipenderanno dall'intensità della precipitazione e dal vento nei bassi strati: se la precipitazione sarà intensa ed i venti non troppo forti la neve scenderà fino a fondovalle; se invece i venti orientali nei bassi strati saranno sufficientemente intensi da rimescolare l'aria e la precipitazione sarà meno intensa, la neve potrebbe fondere del tutto o quasi prima di raggiungere il fondovalle.

