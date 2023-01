Papa: nomina mons. Dal Toso nunzio in Giordania

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 GEN - Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Giordania monsignor Giovanni Pietro Dal Toso, già segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione con incarico di presidente delle Pontificie Opere Missionarie, con residenza in Amman. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

Dal Toso è cresciuto a Laives, in Alto Adige, e ha frequentato il seminario maggiore di Bressanone, laureandosi poi in teologia a Innsbruck. (ANSA).