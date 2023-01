Inaugurato a Luserna un punto vendita Famiglia cooperativa

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - La Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani ha inaugurato il punto vendita di Luserna, l'undicesimo della rete commerciale. L'esercizio - riporta una nota - è collocato negli ambienti messi a disposizione dal Comune.

"Abbiamo riorganizzato gli spazi per renderli più funzionali, con nuovi servizi e un nuovo assortimento. Inoltre con la nuova apertura è stata assunta una nuova collaboratrice residente a Luserna. Mantenere aperto un piccolo negozio di montagna non sarà semplice dal punto di vista economico perché i costi sono in genere maggiori dei ricavi, ma sappiamo di poter vincere la sfida se ci sarà condivisione e partecipazione della comunità", ha spiegato Aldo Marzari, il presidente della Famiglia Cooperativa Il negozio offre un servizio di vicinato, un punto di riferimento per gli abitanti, per le famiglie e per l'associazionismo e il volontariato locale. La superficie commerciale è di circa 110 metri quadrati a cui si aggiungono una sessantina di metri quadrati di magazzino e altri servizi.

(ANSA).