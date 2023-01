Controlli straordinari a Bolzano, due denunce per spaccio

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - La polizia di Bolzano ha messo in campo un'operazione straordinaria di controllo del territorio per la prevenzione del traffico di stupefacenti, con l'impiego di pattuglie della Squadra mobile, della polizia amministrativa, e del Reparto prevenzione crimine "Lombardia" di Milano, affiancati da un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Bolzano.

Nei pressi della stazione ferroviaria - informa la Questura di Bolzano - tre giovani cittadini di origine straniera, tutti con precedenti, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato denunciato all'autorità giudiziaria per spaccio, mentre gli altri due sono stati segnalati per l'uso personale.

Sul lungo Talvera, è stato controllato un altro giovane di origine extracomunitaria, già noto alle forze dell'ordine. Il controllo ha permesso il sequestro di una ventina di grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e un ulteriore etto di hashish, nascosto nella vegetazione. Il giovane, a cui sono stati anche sequestrati circa 2.000 euro, è stato denunciato.

Nei giorni scorsi, due cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale e ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, sono stati accompagnati presso i Centri di permanenza per il rimpatrio. (ANSA).