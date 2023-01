Covid: 3 decessi nella scorsa settimana in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Il bollettino Covid settimanale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - con i casi dal 13 al 19 gennaio - riporta il decesso di 3 persone. I nuovi casi sono 375, i tamponi effettuati 3677, la positività è al 10,2%, l'incidenza è a 69 per 100.000. Le persone guarite sono 708. I pazienti ricoverati sono 38 (variazione settimanale - 1), di cui 3 in terapia intensiva (variazione settimanale +1).

(ANSA).