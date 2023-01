Biathlon:Johannes Thingnes B› domina lo sprint di Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Ad Anterselva, Johannes Thingnes B› si conferma grande protagonista della sprint di biathlon di Coppa del mondo. Il 29enne norvegese si impone nella 10 km con ben 31,4 secondi di vantaggio sullo svedese Martin Ponsiluoma e prosegue così la sua striscia positiva, arrivata a dieci successi stagionali, bissando il successo ottenuto ad Anterselva nelle ultime due stagioni. Il norvegese ha commesso un errore al tiro, ma poi ha dominato nel fondo.

Il connazionale di B›, Sturla Holm Laegreid ha completato il podio, chiudendo al terzo posto, davanti al tedesco Roman Rees, che ha commesso un errore al poligono. I norvegesi hanno, come sempre, convinto come squadra, con il quinto posto di Vetle Sjaastad Christiansen, staccato di 57 secondi. Sesto il francese Emilien Jacquelin.

Anche gli azzurri hanno piazzato un atleta nei primi dieci.

Il migliore della squadra italiana è stato ancora una volta Tommaso Giacomel. Il 22enne trentino ha terminato la gara al settimo posto, con un giro di penalizzazione.

Per l'Inseguimento di domani si sono, inoltre, qualificati gli azzurri Didier Bionaz (48esimo) ed Elia Zeni (52esimo), mentre hanno mancato l'obiettivo il beniamino locale Patrick Braunhofer di Ridanna (68esimo) e Daniele Fauner (81esimo).

Domani, la pursuit maschile è in programma alle ore 15. Due ore prima, alle 13, partiranno le donne con le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sicure protagoniste. (ANSA).