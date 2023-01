Firmata intesa fra Museo storico Trentino e Museo etnografico

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Fondazione Museo storico (Fmst) e il Museo etnografico trentino di San Michele all'Adige (Mets). L'accordo - si legge in una nota - prevede la collaborazione scientifica e culturale, attraverso percorsi di cooperazione reciproca su tematiche dedicate alla storia e alle tradizioni del Trentino e del Tirolo storico.

"Fare rete e creare relazioni fra gli attori del mondo della cultura. Uniamo in questo modo le forze, le competenze con il fine ultimo di aprire un percorso di crescita collettivo a beneficio di tutto il territorio trentino", ha sottolineato l'assessore alla cultura, Mirko Bisesti.

I progetti già in fase di realizzazione con, con la partecipazione anche di altri soggetti, sono tre: un convegno articolato in tre giornate di studio sul tema della storia dei paesaggi minerari in una terra di confine, un progetto dedicato alla "filiera corta del pane Trentino" e un percorso dedicato al "mondo alpino" e al rapporto tra uomo e natura, in collaborazione con il Trento Film Festival.

"Considero l'accordo che firmiamo di grandissimo valore, è un passo in più in una logica del fare rete", ha detto il presidente della Fmst, Giorgio Postal, mentre il presidente del Mets, Ezio Amistadi, ha evidenziato come l'accordo sia "una pietra miliare in grado di fare molto bene al Trentino". (ANSA).