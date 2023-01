Biathlon: cdm ad Anterselva inizia con la sprint femminile

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Si aprirà domani pomeriggio, alle ore 14.30, con la 7,5 km sprint femminile la settimana di Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva.Occhi puntati su Julia Simon: la 26enne francese è la grande protagonista di questa stagione, essendo salita ben undici volte sul podio, cinque volte sul gradino più alto. Dopo dodici delle 21 prove disputate conduce la classifica generale con 756 punti, nettamente davanti alla svedese Elvira Öberg (615 punti) e l'azzurra Lisa Vittozzi (538).

Dopo quattro delle sette sprint disputate in testa alla classifica di specialità è invece la tedesca Denise Herrmann-Wick. Tra le favorite della gara di domani c'è anche Dorothea Wierer: la 32enne di Rasun, attualmente quarta in classifica generale, vuole ovviamente regalare una soddisfazione ai tanti tifosi altoatesini attesi in Val Pusteria. Sperano in un grande risultato anche la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e la svedese Linn Persson. Con Vittozzi e Wierer, la squadra italiana verrà completata da Samuela Comola, Rebecca Passler e Hannah Auchentaller.

Venerdì il programma gare di Anterselva proseguirà con la sprint maschile (10 km), con partenza sempre alle ore 14.30.

Sabato invece sono in programma le due gare di inseguimento. Le donne (10 km) partono alle ore 13, gli uomini (12,5 km) alle 15.

La settimana di Coppa del mondo si concluderà domenica con le staffette. Alle 11.45 si disputa la staffetta femminile sui 4x6 km, mentre alle 14.30 prenderà il via la staffetta maschile 4x7,5 km. (ANSA).