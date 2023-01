Al via a Pinzolo il Campionato sci operatori trasporto infermi

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Torna il Campionato italiano di sci riservato agli operatori trasporto infermi, i volontari del soccorso sanitario e gli operatori dell'emergenza sanitaria.

L'evento, giunto alla 24/a edizione, si terrà da venerdì 20 a domenica 22 gennaio a Pinzolo e in val Rendena. Fra atleti e accompagnatori - informa una nota - sono previsti 600 partecipanti per due giorni di gare: sabato lo slalom gigante di sci alpino e lo slalom di snowboard e domenica il fondo.

La manifestazione si caratterizza per una grande attenzione ai temi della solidarietà e della tutela ambientale. È prevista una raccolta fondi che andrà al progetto finalizzato al supporto psicologico di pazienti e familiari adulti organizzato dalla Lilt nelle Giudicarie, mentre le medaglie sono state realizzate in legno di Vaia.

"Un momento importante che mette assieme sport, solidarietà, e divertimento, dedicato a tutti coloro che ogni giorno donano qualcosa agli altri. Il nostro augurio come amministrazione provinciale è che possiate continuare a organizzare momenti come questi, per incontrarsi e divertirsi aiutando gli altri. È rilevante infatti anche la finalità benefica, vedi il sostegno all'iniziativa Lilt proprio nel territorio delle Giudicarie", ha detto l'assessore provinciale a sport e turismo, Roberto Failoni. (ANSA).