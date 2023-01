Kompatscher, servono fondi alternativi per nuovo museo Oetzi

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Il nuovo museo di Oetzi sorgerà all'ex Enel di Ponte Druso, mentre la giunta provinciale sta preparando la procedura di modifica del piano urbanistico, va ancora chiarito il finanziamento. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale, il bilancio triennale per il momento non prevede fondi per la nuova casa di Oetzi. Per questo motivo Kompatscher ha ipotizzato di attingere a "forme alternative di finanziamento, come fondi europei e nazionali oppure la cessione di beni non più in uso della Provincia". Il presidente ha ricordato che il sito nei pressi di Ponte Druso è stato indicato da una società specializzata incaricata con gara europea. Il nuovo museo - ha concluso - servirà per la riqualificazione della zona, anche alla luce del previsti trasferimento della questura verso il cosiddetto areale ferroviario. (ANSA).