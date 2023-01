Team K alle provinciali con tandem Köllensperger-Rieder

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Con un primo workshop che si è tenuto sabato a Bolzano, il Team K ha tracciato la rotta per l'anno elettorale 2023. "Un ampio coinvolgimento della base in termini di riflessioni e spunti tematici è fondamentale, in vista delle sfide che le prossime elezioni provinciali in autunno il più forte partito di opposizione dovrà affrontare", scrive il partito in una nota.

Il duo di punta Paul Köllensperger e Maria Elisabeth Rieder sono i candidati di punta alle prossime elezioni provinciali.

"Con questo schema, in futuro le responsabilità saranno distribuite su più spalle". Secondo Paul Köllensperger, "il Team si è assestato e ha trovato il suo equilibrio. C'è collaborazione piena e costruttiva all'interno del gruppo consiliare e del partito e possiamo quindi concentrarci al meglio sui temi".

"Per me è importante far confluire la mia esperienza di lavoratrice e di donna nel quotidiano lavoro politico. Per farlo, mi prendo il tempo di parlare con le persone, di ascoltare e di capire come contribuire per far sentire la mia voce nei lavori del Consiglio provinciale", spiega Rieder.

Anche i consiglieri provinciali Franz Ploner e Alex Ploner hanno annunciato la loro intenzione di ricandidarsi alle elezioni in ottobre. (ANSA).