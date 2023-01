SkyAlps ottiene licenza di esercizio di trasporto aereo

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - L'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha rilasciato alla società SkyAlps il Certificato di Operatore Aereo (Coa) e la Licenza di Esercizio di Trasporto Aereo.

"SkyAlps può decollare con il certificato operatore aereo proprio come quinta compagnia in Italia e prima da sempre dell'Alto Adige - ha dichiarato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner. "Il rilascio del Coa rappresenta un momento storico per noi e attesta che la nostra compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza. La licenza di operatore aereo costituisce il provvedimento finale relativo alle verifiche giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, oltre che tecnico-operative." Fino ad ora la società altoatesina si era appoggiata al carrier maltese Luxwing. Con il possesso del Coa, la società potrà ora operare i voli con il proprio codice di vettore aereo.

Inoltre sarà possibile concludere accordi con molte altre società del settore. Questo permetterà di raggiungere nuovi clienti che voleranno dai grandi aeroporti internazionali direttamente verso Bolzano e viceversa, si legge in una nota di SkyAlps. (ANSA).