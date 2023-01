Covid: Gimbe, crollo dei contagi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Nella settimana compresa tra il 6 e il 12 gennaio si evidenzia una netta diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente in Alto Adige (-10,9%) e in Trentino (-40,2%). Cala anche l'incidenza per 100.000 abitanti, pari a 100,4 in provincia di Bolzano e a 106,8 in provincia di Trento. Lo riporta il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

In tutto il territorio regionale rimangono sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid, sia in area medica (al 5% in Alto Adige e al 7,2% in Trentino), sia in terapia intensiva (1% in Alto Adige e 2,2% in Trentino).

In Alto Adige, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (27%) rimane sotto la media nazionale (al 30%), mentre in Trentino è superiore alla media (35%). (ANSA).