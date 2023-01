Cdm: Casse terzo nella discesa di Wengen, vince ancora Kilde

(ANSA) - WENGEN, 14 GEN - L'azzurro Mattia Casse ha conquistato il suo secondo podio in carriera con il terzo posto odierno nella prestigiosa discesa libera del Lauberhorn di Wengen. Dopo il successo di ieri in superG, ha vinto ancora il norvegese Aleksander Kilde (1.43.14), al 19/o successo assoluto.

Secondo, anche oggi beffato dal norvegese sulle nevi di casa, lo svizzero Marco Odermatt (1.44.02) che resta comunque leader solidissimo della classifica generale. Casse ha chiuso con il tempo di 1.44.15.

Per l'Italia, sulla pista più lunga del mondo seppure oggi con partenza abbassata per un po' di vento in quota, c'è poi il nono tempo di Dominik Paris che nel tratto finale non è riuscito ad essere veloce come aveva fatto nel superG. Buona prestazione - ulteriore segnale di una squadra in crescita quando mancano una ventina di giorni ai Mondiali in Francia - anche per Matteo Marsaglia, undicesimo, e Florian Schieder, 19/o Christoph Innerhofer, caduto nel superG e pieno di ammaccature, è rimasto nelle retrovie come Niccolo Molteni, mentre Guglielmo Bosca non ha concluso la gara. Domani a Wengen si chiude la tappa elvetica con uno slalom speciale. (ANSA).