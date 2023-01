Sci nordico: grandi nomi alla Pustertaler al via sabato

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - La Pustertaler Ski-Marathon 3Zinnen Dolomites di questo weekend è l'appuntamento sugli sci stretti tra i più antichi di tutto l'Alto Adige. Si festeggerà la 47/a edizione, con tanti campioni di Ski Classics e amatori sui tracciati di 30 o 62 km il sabato, e con l'adrenalinica Prato Piazza Mountain Challenge di domenica a chiudere lo spettacolare weekend interamente in classico. Tra i favoriti i leader attuali del circuito, ovvero gli svedesi Ida Dahl ed Emil Persson, e ancora la forte norvegese Astrid Oyre Slind, la quale ha dimostrato una gran forma al Tour de Ski concludendo con un ottimo 7/o posto in classifica generale.

Prima volta alla Pustertaler per il campione norvegese Petter Jr Northug, vincitore di ben 4 medaglie olimpiche e 16 mondiali. Presenti inoltre i tre team italiani: Futura, Internorm e Robinson Trentino, con gli altoatesini Matteo Tanel e Patrick Klettenhammer a caccia della vittoria nella 30 km di sabato. (ANSA).