Il Consiglio comunale di Bolzano resta anche in 'smart'

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Il Consiglio comunale di Bolzano ieri sera dopo un lungo dibattito ha deciso di restare in 'smart'. Le riunioni del Consiglio comunale potranno essere seguite dai consiglieri non solo in presenza, ma anche online fino alla primavera del 2025. Mentre i Verdi, la Lega e una parte della Svp si sono detti contrari alla mozione di Gabriele Giovanetti della Lista Zanin, gli altri partiti hanno votato a favore. Con 29 sì e 12 no la mozione è stata approvata.

La decisione comporta anche dei costi. Come hanno fatto notare Rudi Benedikter (Verdi) e Stephan Konder (Svp) la messa in onda online di una seduta costa 1.500 euro, ovvero circa 100.000 euro all'anno. A questo proposito si vuole cercare una soluzione meno costosa, è stato detto ieri. (ANSA).