Raro dipinto di Unterperger al Castello del Buonconsiglio

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Un raro dipinto su rame del pittore fiemmese Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732-Roma 1798) raffigurante San Romedio che incontra San Vigilio entrerà a far parte del percorso di visita permanente del Castello del Buonconsiglio di Trento.

Comparso sul mercarto antiquario, il dipinto è stato concesso in comodato gratuito al museo dai una società privata per un periodo di cinque anni. L'opera raffigura uno dei più noti episodi della vita del santo. Secondo la leggenda Romedio era partito dalla valle di Non in sella al suo cavallo per andare a Trento ad incontrare il vescovo Vigilio, al quale doveva preannuniciare la propria morte. Lungo il percorso un orso attaccò e uccise il cavallo. Romedio fece quindi sellare l'orso, divenuto miracolosamente mansueto, e assieme scesero a Trento.

L'episodio è interpretato da Unterperger secondo i canoni formali del neoclassicismo.

Il dipinto fu commissionato al pittore fiemmese da un alto prelato trentino o tirolese, forse allo scopo di difendere la legittimità del culto romediano, che in quell'epoca era stata messa in discussione dal pensiero illuminista.

L'opera verrà presentata il 15 gennaio alle ore 11, nel giorno in cui nell'eremo di San Romedio in val di Non si festeggia il santo. (ANSA).