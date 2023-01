Torna censimento linguistico in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - In ritardo a causa della pandemia, ma per la prima volta anche online, torna il censimento linguistico in Alto Adige. La rilevazione dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano, indispensabile per il calcolo della cosiddetta proporzionale, fa parte del programma statistico triennale dell'Astat approvato oggi dalla giunta provinciale.

Dopo l'approvazione di una apposita norma d'attuazione, per la prima volta, gli altoatesini potranno dichiararsi anche online appartenenti ad uno dei tre gruppi linguistici. Resteranno comunque sempre validi i "classici" metodi, ha spiegato il governatore Arno Kompatscher. (ANSA).