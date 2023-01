Alto Adige, 16enne in ospedale dopo caduta con gli sci

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Una ragazza di 16 anni è stata portata in gravi condizioni con l'elicottero dall'Aiut Alpin all'ospedale di Bolzano dopo una caduta con gli sci. L'incidente è avvenuto verso le 10 nel comprensorio sciistico Klausberg, a Cadipietra in Valle Aurina, in Alto Adige. (ANSA).