Tennis: Adelaide; infortunio all'anca, Sinner fuori ai quarti

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Jannik Sinner si ferma ai quarti dell'Adelaide International. A preoccupare il tennista azzurro più del ko per 7-5 6-1 con Sebastian Korda, numero 33 del mondo, è l'infortunio all'anca sinistra a dieci giorni dall'Australian Open. Sinner ha infatti chiesto l'intervento del fisioterapista alla fine del primo set. Nel secondo è rimasto in campo claudicante solo per onorare il match. Resta qualche rimpianto, infortunio a parte, per i tre set point non sfruttati sul 5-4 nel primo set contro lo statunitense Korda, che aveva sconfitto dopo due tie-break nell'unico precedente confronto a Washington nel 2021 dove poi avrebbe vinto il titolo. Korda accede in semifinale del torneo Atp senza aver perso nemmeno un set.

(ANSA).