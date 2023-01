Investimento mortale in stazione a Trento

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - Investimento mortale questa mattina nella stazione ferroviaria di Trento. Una giovane donna è stata investita e uccisa da un treno merci in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, ma per la giovane non c'era più nulla da fare. L'incidente ha causato ritardi sulla linea del Brennero. (ANSA).