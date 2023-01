Scontro tra auto con 2 morti e 3 feriti gravi in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 01 GEN - In Tirolo nella notta di Capodanno si è verificato un tragico incidente stradale con due morti e tre feriti gravi. Sulla strada del Fernpass a Musau in Tirolo, nei pressi di Reutte, due auto si sono scontrate. L'esatta dinamica dell'incidente e le cause non sono ancora chiare, così come l'identità delle persone coinvolte. Le persone sono rimaste intrappolate nelle vetture, riferisce l'Apa. Due persone sono decedute sul posto, mentre i tre feriti gravi sono stati trasportati negli ospedali della zona. Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso dalla vicina Germania. (ANSA).