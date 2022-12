20enne morto di freddo, sabato manifestazione a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - "Morire di freddo a 19 anni, nella città più ricca d'Italia, è una vergogna senza fine. Abbiamo il dovere di urlarlo a chi ne ha le responsabilità. Chiediamo verità e giustizia per la morte di Mostafa". Lo affermano i volontari di "Bolzano solidale", annunciando una manifestazione per sabato 17 dicembre, dalle 10.30 in Piazza Università a Bolzano.

I volontari chiedono "la riapertura dei centri di accoglienza straordinaria e dei Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; la revisione del sistema di accoglienza per dare priorità a progetti di micro accoglienza (all'interno dei tantissimi appartamenti sfitti della città) e la progressiva eliminazione dei dormitori, ubicati in capannoni, che rappresentano un sistema emergenziale e al limite della dignità".

"Da mesi avvisiamo le istituzioni di riferimento che centinaia di persone dormono all'addiaccio; da mesi ripetiamo che l'inverno non è una sorpresa, soprattutto a Bolzano. Le liste per i pochi centri di accoglienza contano centinaia di persone in attesa di un posto in dormitorio. Anche per chi lavora, la maggior parte, è praticamente impossibile trovare un posto letto in affitto, i prezzi sono alle stelle e le persone migranti non sono mai ben accette", si legge nella nota.

"Bolzano è diventata, nel giro di pochi anni, una città a misura di turisti, ben forniti di denaro, e ricchi.

La vendita di una parte della città a palazzinari e milionari ha comportato l'espulsione delle marginalità verso luoghi meno visibili, dalla zona industriale ai greti dei fiumi", così "Bolzano solidale". (ANSA).