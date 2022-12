Incidente stradale, gravemente ferito un pedone a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Un grave incidente stradale si è verificato verso le ore 17 a Bolzano in via Roma all'altezza del numero civico 67, dove un pedone è stato investito da una moto.

Stando alle prime informazioni il pedone avrebbe riportato ferite gravi. Sono intervenuti la Croce bianca con l'ambulanza di soccorso, il medico d'urgenza e l'assistenza spirituale, nonché i vigili del fuoco e la polizia comunale. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bolzano.

Poco prima a Merano in via Naif si è verificato un incidente sul lavoro. Coinvolto un operaio che stando alle prime indicazioni sarebbe caduto da un camion. L'operaio ha riportato ferite di media entità ed è stato portato all'ospedale di Merano. Sono intervenuti la Croce bianca e i carabinieri.

