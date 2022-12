Sci nordico: Mocellini 2/o a Beitostolen, primo podio in cdm

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Primo podio in carriera in coppa del mondo di sci nordico per l'azzurro Simone Mocellini, che è giunto secondo nella prova sprint a tecnica classica di Beitostolen (Norvegia). Assente Federico Pellegrino, Mocellini ha fatto segnare il terzo tempo assoluto nelle qualificazioni e ha affrontato le fasi finali come un protagonista consumato: ha vinto il suo quarto di finale, venendo ripescato in semifinale e poi ha chiuso al secondo posto assoluto, alle spalle del francese Richard Jouve per soli 3 decimi e davanti all'esperto Calle Halfvarsson.

"Oggi sono partito a tutta e volevo fare il podio - ha detto il trentino -, perché ho pensato che un'occasione così non mi sarebbe capitata mai più. Devo dire che avevo attorno uno staff che mi ha messo nelle condizioni migliori per far bene e avevo sci molto veloci. Ovviamente c'è anche un'ottima condizione fisica di base. Alla partenza della finale ho pensato quello che mi ha detto il mio allenatore Fulvio Scola e cioè di far finta di essere in Coppa Europa e abbassare così la tensione".

La gara femminile è andata all'elvetica Nadine Faendrich, davanti alla norvegese Lotta Weng e alla finlandese Johanna Matintalo. Era uscita ai quarti Caterina Ganz, unica azzurra a conquistare l'accesso alle fasi finali. (ANSA).