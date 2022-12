Neve in Trentino, in corso le operazioni di sgombero

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - La nevicata che sta interessando il Trentino, non ha generato per il momento significative ripercussioni sul traffico. Sono in corso le operazioni di pulizia da parte del Servizio gestione strade, coadiuvato in alcune tratte dalle imprese private affidatarie del servizio.

Alla luce delle valutazioni condotte dal Comitato Operativo per la viabilità, il commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha disposto il divieto di transito per autocarri, autotreni ed autoarticolati con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate dal km 88 della statale 47 della Valsugana in direzione Trento fino alle 13 di oggi. Sono stati attivati alcuni presidi antineve, tra cui anche quello nel comune di Ospedaletto.

La Provincia ricorda che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. La raccomandazione è di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio. (ANSA).