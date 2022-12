Il 14 dicembre in Trentino sciopera il personale ferroviario

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - La segreteria provinciale del sindacato Filt-Cgil, in adesione ad uno sciopero generale, ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del Gruppo FS Italiane con sede in Trentino, per il giorno 14 dicembre. Lo comunica una nota del Gruppo FS. (ANSA).