AscuolA, app della scuola italiana dedicata all'informazione

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Si chiama AscuolA la app che la scuola in lingua italiana ha realizzato per garantire una comunicazione veloce ed efficace verso tutti coloro che sono interessati a quanto succede nel mondo scolastico.

"L'idea è nata osservando come spesso gli utenti interessati alle novità del mondo scuola lamentassero una lentezza nella comunicazione e la mancanza di strumenti informativi moderni", spiega il sovrintendente, Vincenzo Gullotta. "Ci siamo quindi confrontati con il professor Leonardo Martino, docente di informatica, ed è nata AscuolA, una app che consente di ricevere sul proprio smartphone una notifica in tempo reale ogni volta che una notizia riguardante la scuola viene pubblicata sul nostro sito".

La diffusione tempestiva delle informazioni favorisce la partecipazione delle diverse componenti, ma garantisce anche maggiore trasparenza e consente un contatto diretto fra gli utenti e l'amministrazione, come spiega l'assessore, Giuliano Vettorato. "Nel mondo di oggi, dove le informazioni possono essere sovrabbondanti, è necessario proporre uno strumento che raggiunga direttamente le persone interessate all'ambito scolastico, in modo da migliorare lo scambio di comunicazioni, ma anche di informare circa le iniziative e le opportunità che la scuola offre".

La app è disponibile sui principali store, sia per iOS che per Android, e, grazie alla possibilità di selezionare il tipo di ambito a cui si è interessati, permette di personalizzare ulteriormente le notizie proposte. (ANSA).