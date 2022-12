Tajani, più flessibilità per tir di notte al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 08 DIC - "Per quanto riguarda il traffico pesante lungo il Brennero proponiamo incontri tecnici per trovare possibili soluzione e far combaciare le posizioni dell'Austria e dell'Italia, noi per quanto riguarda i nostri autotrasportatori e loro per quanto riguarda l'inquinamento". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani conversando con la stampa a Vienna.

"A mio avviso - ha proseguito - gruppi di lavoro possono indicare la strada, poi sarà la politica a scegliere la soluzione. La soluzione a lungo termine è invece il tunnel del Brennero e lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia.

A breve termine servono accordi, ma il punto di svolta sarà il tunnel. Una proposta che potrebbe andare nella direzione di lasciare più libertà durante la notte e ridurre i controlli", ha concluso Tajani.

"L'Alto Adige è un buon modello di convivenza di cittadini di lingua italiana e tedesca. L'impero romano appartiene al passato come quello austro-ungarico, dobbiamo guardare al futuro. Siamo europei e c'è un mercato libero. Le minoranze vanno rispettate all'insegna della collaborazione. Il mio primo tweet da ministro è stato dedicato proprio all'Alto Adige e anche il presidente Meloni ha toccato il tema durante il suo intervento in Senato".

Lo ha ribadito a Vienna il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Come ha illustrato il ministro, "i rapporti con la Svp sono ottimi e loro conoscono la mia posizione in merito". "La madrelingua non ha nessuna valenza, quando si tratta di trovare soluzioni per la sanità o il traffico, i problemi sono uguali per entrambi e per il governo conta che le soluzioni siano a vantaggio di tutti. Dobbiamo vivere tutti all'insegna della pace e della solidarietà", ha concluso.

WA/GA "Il mio primo tweet da ministro dedicato proprio a Bolzano" (ANSA)