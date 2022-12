Marcialonga, già oltre 7200 iscritti alla 50esima edizione

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - E' stata presentata oggi a Bolzano con un volo Skyalps sulle Dolomiti di Fiemme e Fassa la 50esima edizione della "Marcialonga", la granfondo trentina, diventata ormai un'istituzione mondiale, che rappresenta l'Italia all'interno della Worldloppet. La maratona di sci nordico di 72 km si svolgerà domenica 29 gennaio 2023 e sarà preceduta da diverse gare, la MiniMarcialonga, Marcialonga Young e la Maricalonga Stars, gara non competitiva a scopo benefico in collaborazione con la Lilt. Ci saranno inoltre la Marcialonga Story di 11 km per fondisti retrò con l'arrivo serale con le fiaccole a Predazzo e la Marcialonga 50x50 per 50 sciatori con sci e abbigliamenti risalenti a prima del 1971. Nel centro di Predazzo è previsto anche l'arrivo della Marcialonga light di 45 km. La granfondo verrà inaugurata giovedì, 26 gennaio in piazza Duomo a Trento con una spettacolare cerimonia di apertura.

Sono già 7.247 gli iscritti alla Marcialonga, provenienti da 34 nazioni, con i paesi scandinavi a registrare il tasso più alto di concorrenti stranieri. Saranno oltre 2.000 gli italiani a percorrere la pista che porta da Moena a Canazei e di ritorno a Predazzo per poi arrivare a Cavalese. Una delle novità della gara regina della 50esima edizione sarà l'introduzione del "Mur de la Stria", una nuova salita lunga 583 metri con pendenza media del 9,9% con punte del 21% .

Il presidente di Marcialonga Angelo Corradini presentando il 50esimo compleanno della manifestazione ha sottolineato "l'entusiasmo e il volontariato di quanti partecipano al successo della granfondo". Corradini ha anche sottolineato il "costo sempre più importante dell'innevamento artificiale". Alla presentazione hanno anche partecipato l'assessore della Provincia di Trento Roberto Failoni, diverse autorità e rappresentanti dei maggiori sponsor. (ANSA).