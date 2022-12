Supertrento: parte a gennaio 2023 il percorso partecipato

(ANSA) - TRENTO, 06 DIC - Partirà a gennaio 2023 Supertrento, il percorso partecipato per progettare in modo condiviso la superficie di Trento liberata dall'interramento dei binari tra lo scalo Filzi e il Muse.

Il progetto, pensato dal Comune di Trento in collaborazione con lo studio multidisciplinare Campomarzio, durerà un anno, informa una nota del Comune. Potranno prendere parte al percorso, che si svolgerà nell'immobile dismesso dell'ex Atesina, cittadini e cittadine interessati, enti del terzo settore, comitati, associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.

Nei mesi di maggio e giugno saranno organizzati degli incontri tematici aperti dedicati all'analisi dello stato attuale, alla mappatura di progetti e aspettative e al confronto con altre esperienze. Tra settembre e ottobre si passerà invece ai laboratori incrementali per la co-progettazione di nuovi scenari urbani e delle linee guida che faranno da base per le future fasi di pianificazione dell'area liberata dai binari.

Il coinvolgimento dei cittadini, informa il Comune, avverrà anche tramite il sito www.supertrento.it e i social network.

