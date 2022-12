Kompatscher, aspettative e problematiche sempre maggiori

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - "Per quanto 6,69 miliardi di euro siano una cifra impressionante, le aspettative e problematiche sempre maggiori e le richieste di opportune soluzioni la fanno sembrare persino modesta". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, introducendo la sua relazione programmatica al bilancio di previsione 2023 che pareggia, appunto, a quasi 6,7 miliardi di euro.

Kompatscher ha citato lo "scenario di incertezza economica che caratterizza l'Europa e il mondo intero", sottolineando che "il barometro dell'economia altoatesina è tornato a un livello previsionale simile a quello degli anni 2013 e 2014", quando "l'Alto Adige aveva dovuto fare i conti con gli effetti della crisi economica e con i radicali tagli alla spesa e giri di vite all'autonomia introdotti dal governo Monti".

Tralasciando le "pur comprensibili richieste di nuove agevolazioni fiscali" che potrebbero incidere negativamente sulle entrate provinciali, la relazione ha ripercorso tutti i fronti d'impegno dell'amministrazione provinciale che rendono "relativamente modesta di fronte alle aspettative e alle necessità" la somma a disposizione per il 2023. "Il nostro bilancio, comunque dispone indubbiamente di una dotazione di tutto rispetto e garantisce, non da ultimo anche grazie alle serrate e fruttuose trattative con il governo italiano, un ampio margine d'azione, sempre che a livello locale vi sia la necessaria disponibilità al compromesso", ha commentato Kompatscher che ha insistito sull'importanza di una "garanzia a lungo termine di una relativa indipendenza finanziaria della Provincia di Bolzano". Questa, ha detto, "è una delle principali conquiste conseguite negli anni" che "ci permette oggi di gestire attivamente tutta una serie di competenze e di tradurle in azioni concrete". (ANSA).