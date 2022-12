Energia: Kompatscher, aumentare efficienza e rinnovabili

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - "Il prossimo anno rimoduleremo i criteri per l'erogazione dei contributi per aumentare l'efficienza energetica e potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, nella relazione al bilancio di previsione 2023.

"Una delle questioni più impellenti è la crisi energetica - ha sottolineato il presidente altoatesino" chiedendosi "come affrontare la minaccia della scarsità di energia e garantire l'approvvigionamento energetico" e "come far sì che le modifiche strutturali necessarie a tale scopo tornino anche a vantaggio della prevenzione dei mutamenti climatici e dei relativi effetti".

Due le strade individuate dal presidente altoatesino: l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e l'aumento della quota di energia prodotta in loco e da fonti rinnovabili. Da qui, l'intervento sulla rimodulazione dei contributi cui si aggiunge "la stabilizzazione all'80 per cento del contributo per il risanamento energetico dei condomini, i contributi per incrementare l'approvvigionamento di energia prodotta nelle centrali di teleriscaldamento a biomassa e l'offensiva lanciata con il fotovoltaico". (ANSA).