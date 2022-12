Brennero: Salvini a Ue, 'affrontare e risolvere blocchi'

(ANSA) - BRUXELLES, 05 DIC - "Quello che accade da troppo tempo al Brennero è un tema che va assolutamente affrontato e risolto, spero positivamente, nell'interesse della piena collegabilità dell'Europa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al Consiglio Trasporti in corso a Bruxelles.

Il ministro ha condiviso l'invito espresso anche dall'omologo tedesco, Volker Wissing, a "non bloccare le comunicazioni e l'interoperabilità" tra l'Italia e l'Austria.

Salvini ha parlato di "inspiegabili limitazioni e blocchi imposti dall'Austria" rimarcando che "le aziende e i trasportatori italiani non possono essere danneggiati ancora".

