Autonomia: Kompatscher, istituzionalizzare ruolo Regioni

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - "Il primo Festival delle Regioni e delle Province autonome è sicuramente l'occasione per istituzionalizzare il ruolo delle Regioni nel contesto nazionale italiano". Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha preso parte a Milano alla prima edizione de "L'Italia delle Regioni", evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare l'identità e la specificità dei territori italiani.

Nell'ambito della manifestazione, domani, alla Villa Reale di Monza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà firmata l'intesa sottoscritta da tutti i presidenti per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle Regioni e Province autonome. Per la Provincia di Bolzano sarà presente il vicepresidente, Giuliano Vettorato.

"Le Regioni svolgono un ruolo centrale nell'implementazione delle politiche, sia quelle europee che quelle statali. Per questo credo che questo sia un momento per guardare avanti e creare i presupposti per istituzionalizzare maggiormente il ruolo delle Regioni", ha aggiunto Kompatscher. Il presidente altoatesino ha preso parte al tavolo su geopolitica, Europa e Pnrr, coordinato da Alberto Cirio (Piemonte).

"Le Regioni e le Province autonome attuano in prima persona i programmi di finanziamento europeo e, attraverso l'internazionalizzazione, sono e possono essere ancora di più motore di sviluppo per tutto il sistema. Per questo motivo è fondamentale un loro più stretto coinvolgimento nell'attuazione del Pnrr", ha concluso Kompatscher. (ANSA).