Sci: cdm; bis Goggia, vince anche la discesa 2 di Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE, 03 DIC - Sofia Goggia concede il bis e con una magica doppietta ha vinto in 1.28.96 anche la seconda discesa di cdm di Lake Louise. Alle sue spalle l'austriaca Nina Ortlieb in 1.29.30 con il pettorale 26. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.29.33 (ieri seconda). Goggia ha vinto con un finale furioso sulla parte piu' filante della pista recuperando abbondamente il pur minimo ritardo che aveva ai primi intermedi dalla elvetica: +0,8, +0,7, +16, ma poi -3 e infine -37 al traguardo sulla Suter che sino ad allora era al comando. Per Goggia è la vittoria n.19 in coppa, la 14/a in discesa.

Per l'Italia in classifica 7/o posto di Nicol Delago in 1.30.01, Elena Curtoni 12/a in 1.30.42 e Nadia Delago 22/a in 1.31.11.

Anche Marta Bassino (1.31.08) e Federica Brignone (1.31.39) hanno voluto cimentarsi anche in questa discesa in funzione del superG di domani. Tra le altre azzurre Laura Pirovano ha chiuso in 1.31.50.

Si è gareggiato su un tracciato accorciato con partenza abbassata per forte vento in quota. Il tutto con sole ma il consueto gran freddo e 20 gradi sotto zero che ha costretto le atlete a coprirsi il viso con maschere e cerotti di protezione.

Domani a Lake Louise si chiude con il superG e Goggia punta alla terza vittoria consecutiva in tre giorni in questa località come era riuscita a fare l'anno scorso. (ANSA).