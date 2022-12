Covid: 109 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 109 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi 3 sono stati rilevati sulla base di 65 tamponi pcr e 106 sulla base di 1.205 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è in calo a 173 (13 in meno), così come il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 1.265 (31 in meno).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 31, mentre uno è assistito in terapia intensiva. Altri 7 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 28 novembre). I guariti sono 140 per un totale di 284.477. (ANSA).