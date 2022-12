Comune Rovereto, nuova scuola infanzia e parco all'ex Alpe

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - La Giunta comunale di Rovereto ha approvato l'atto che darà il via all'appalto per la riqualificazione dell'area ex Alpe, dove sorgeranno un nuovo plesso scolastico 0-6 e di un parco nel cuore di Sacco. Grazie alle risorse arrivate con il Pnrr è stato possibile completare il finanziamento necessario a realizzare tutte le opere previste e la Giunta comunale ha potuto dare il via libera al progetto esecutivo che andrà ora in gara d'appalto. Il costo complessivo dell'opera - si apprende - supera gli otto milioni di euro.

"Con cinque sezioni per la scuola dell'infanzia e spazio per 66 bambini per l'asilo nido, l'area ex Alpe diventerà un punto di riferimento per le tante famiglie di Sacco e per l'intera città. Oltre all'edificio che ospiterà il polo 0-6, verrà creato un nuovo spazio verde, con annesso parcheggio, per una superficie totale di 3.00 metri quadrati, che permetterà ai più piccoli di avere un luogo attrezzato per la formazione e il tempo libero", spiega la vicesindaca, Giulia Robol.

I lavori di demolizione dei capannoni esistenti sono stati effettuati con urgenza alla fine del 2015. In seguito è stata avviata la procedura di demolizione delle fondamenta e bonifica dell'area. Il progetto esecutivo, consegnato nel mese di novembre consente ora di procedere con la gara d'appalto.

L'inizio dei lavori si ipotizza possa essere previsto per giugno 2023. (ANSA).