Aggredito da orsa in Trentino, verrà risarcito da Provincia

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - È stato raggiunto un accordo tra la Provincia autonoma di Trento e Angelo Metlicovec, il pensionato aggredito dall'orsa Kj2 il 22 luglio 2017. La Provincia risarcirà l'uomo, che nell'aggressione ha riportato numerose ferite e un'invalidità del 15% al braccio. Lo riporta la stampa locale.

Metlicovec ha inizialmente chiesto 68.000 euro di risarcimento, rivolgendosi al Tribunale di Trento. Il giudice di primo grado ha però rigettato la richiesta, ritenendo l'aggressione un "caso fortuito", in quanto la Provincia - si legge nella sentenza - "aveva adottato tutti i provvedimenti idonei, se non a impedire, almeno a evitare la possibilità di aggressione da parte dell'orso".

Metlicovec ha quindi presentato ricorso in appello, ma nel corso delle udienze è stato raggiunto un accordo economico.

L'orsa Kj2 è invece stata uccisa durante un tentativo di cattura, il 12 agosto 2017. (ANSA).