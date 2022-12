Covid: ancora un decesso in Trentino, 178 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un novantenne, non vaccinato ma sofferente di altre patologie. I nuovi contagi sono 178, di cui dieci individuati mediante i tamponi molecolari (su 189 test effettuati) e 168 con gli antigenici (su 1.634 test).

Stabile la situazione negli ospedali, dove i ricoverati rimangono 53, di cui uno in rianimazione. I nuovi ingressi registrati ieri sono otto a fronte di altrettante dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.282.438, di cui 429.317 seconde dosi, 343.173 terze e 58.835 quarte. (ANSA).