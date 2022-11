Droga: controlli dei carabinieri a Trento, 150 i fermati

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Anche nel corso degli ultimi giorni sono proseguiti senza sosta i servizi condotti dai Carabinieri della Compagnia di Trento, in collaborazione con la Polizia Locale, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti nelle principali piazze e parchi del centro cittadino, nonché nei pressi di alcuni Istituti scolastici superiori. Militari ed agenti in borghese, supportati dai colleghi in divisa e dalla Stazione Mobile dei Carabinieri, tramite una serie mirata di attività di osservazione - precisa una nota dell'Arma - hanno avuto modo di controllare circa 150 persone, tra le quali ben 20 sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

Tra questi, 17 (di cui solo la metà originari del Trentino e tra i quali vi sono ben 8 minori, tra cui un quattordicenne) sono stati segnalati al Commissariato del Governo per detenzione per uso personale di stupefacenti (principalmente hashish e marijuana, anche se non è mancato il sequestro di un modico quantitativo di cocaina). Gli altri tre, rispettivamente di 22, 20 e 19 anni, tutti residenti in zona, sono stati invece denunciati all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. (ANSA).