Covid: un nuovo decesso in Trentino, 316 i contagi

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Ancora un decesso per Covid-19 in Trentino. Si tratta di una donna di oltre 90 anni, vaccinata e affetta da altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi sono 316, di cui tre rilevati con i tamponi molecolari (su 114 test effettuati) e 313 con gli antigenici (su 1965 test). I pazienti ricoverati sono 55, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati otto nuovi ricoveri e cinque dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.281.778, di cui 429.313 seconde dosi, 343.126 terze dosi e 58.230 quarte dosi. (ANSA).