Provincia Bolzano, Servizio strade pronto per nevicate

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Anche quest'inverno, dalle loro 47 stazioni, i cantonieri del Servizio strade controllano gli oltre 2.800 chilometri di arterie provinciali e statali in tutto l'Alto Adige e sono pronti ad intervenire per le imminenti nevicate annunciate dall'Ufficio meteo. Quando la neve raggiunge uno spessore di circa cinque centimetri, gli addetti vengono chiamati per mantenere le strade percorribili con spazzaneve e frese, ma anche con spargitori di sale.

"Nell'interesse della sicurezza stradale, negli ultimi anni sono stati sostituiti diversi veicoli e attrezzature - afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider - Quasi 50 mezzi saranno sostituiti entro il 2030 attraverso un programma di investimento mirato. In seguito, il parco macchine sarà più piccolo, ma più versatile". Soprattutto per la manutenzione invernale delle strade sono necessari veicoli adatti, perché più della metà della rete, lunga 2.826 chilometri, si trova a un'altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare, sottolinea Alfreider. Attualmente, il Servizio strade conta quasi 220 veicoli per lo sgombero della neve. La reperibilità è organizzata con 480 cantonieri per eventuali interventi. "Sono pronte anche più di 12.000 tonnellate di sale da spargere sulle strade", spiega il direttore di ripartizione, Philipp Sicher. (ANSA).