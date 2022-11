Curling: Europei; Italia uomini è medaglia di bronzo

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - L'Italia del curling maschile è medaglia di bronzo agli Europei. La squadra azzurra capitanata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), impegnata nel torneo continentale a Ostersund, in Svezia, ha vinto per 10-7 la finale per il terzo posto contro la nazionale di casa. In squadra accanto allo svizzero Retornaz tre atleti trentini - Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) - che hanno superato la Svezia nella finalina per il terzo posto regalando al movimento azzurro la quarta top 3 maschile della storia. Dopo il record delle otto vittorie consecutive nel round robin e la sola giornata storta dell'altro ieri culminata con la doppia sconfitta contro la Scozia, il team tricolore ha portato sul ghiaccio contro la Svezia una grande prestazione. Avanti 3-0 al primo end, prima dell'intervallo gli azzurri hanno risposto colpo su colpo a Eriksson e compagni marcando un punto nel terzo dopo quello svedese del secondo e due nel quinto dopo i due a marca scandinava nel quarto. Secondo tempo aperto con due punti avversari e, dopo la marcatura azzurra nel settimo, altri due nella ottava mano. Qui l'Italia, raggiunta sul pareggio, non ha perso la calma ed ha ristabilità le distanze salendo 9-7 per poi rubare la mano nell'ultimo end e fissare il punteggio sul definitivo 10-7. (ANSA).