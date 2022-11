Covid: in Trentino un altro decesso e 234 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Nelle ultime 24 ore si registra purtroppo un altro decesso da Covid-19 in Trentino. Si tratta di un uomo, ultra ottantenne, venuto a mancare in ospedale dove si trovava ricoverato; era vaccinato ma soffriva di altre patologie, così l'Azienda sanitaria del Trentino.

Sul fronte dei contagi invece, si registrano altri 234 casi, per la gran parte con sintomi leggeri. I pazienti ricoverati in ospedale sono 42, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri mentre le dimissioni si sono fermate a 5.

Dei nuovi casi, la maggior parte è stata individuata dai test rapidi (229 su 1.371 test effettuati) mentre i molecolari (109 test effettuati ieri) hanno avuto esito positivo in 5 casi.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.280.958 (429.303 seconde dosi, 343.079 terze e 57.467 quarte).

Infine, 168 nuovi guariti portano il totale a 232.109. (ANSA).